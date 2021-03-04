Дорожные работы проведут на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе в ночное время 6-8 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат в районе 85-го км МКАД по внешней стороне из-за проведения дорожных работ в ночное время с 6 по 8 марта. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Обратите внимание, с 6 по 8 марта в ночное время будет ограничено движение на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе в связи с проведением работ", - говорится в публикации.

Согласно инфографике от ЦОДД, движение транспорта ограничат в районе 85-го км МКАД по внешней стороне. Так, участок от съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону области до съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону центра на внешнюю сторону МКАД будет полностью перекрыт 6-8 марта в 02:00, 03:00, 04:00 на периоды по 20 минут. Кроме того, будет ограничено движение по одной полосе на участке от съезда с Алтуфьевского шоссе в сторону области на внешнюю сторону МКАД до съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону центра 6-8 марта с 01:30 до 05:00.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что реконструкция развязки Алтуфьевского шоссе и МКАД закончится в начале 2023 года. Как уточнили в пресс-службе столичного стройкомплекса, перекрытие участка МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе для демонтажа пролетного строения путепровода необходимо для безопасности движения автомобилистов.