В Москве с 6 по 8 марта пройдет "Весенний фестиваль"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. "Весенний фестиваль" с 6 по 8 марта пройдет на ВДНХ в Москве. Мероприятие состоится в четвертый раз, об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе парка "Россия - Моя история".

"Четвертый "Весенний фестиваль" пройдет в историческом парке "Россия - Моя история" на ВДНХ с 6 по 8 марта. Гостей полюбившегося москвичам ежегодного фестиваля ждут яркие мастер-классы, кинопоказы, эксклюзивные экскурсии и праздничное настроение. Уже в следующем году фестиваль планируется к проведению в 23 регионах страны", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в этом году главным направлением фестиваля стали мастер-классы, популярные у школьников и молодых семей с детьми. "И это не случайно. Подарок, сделанный своими руками, принесет радость и дарителю, и получателю. Каждый мастер-класс даст возможность создать подарок своими руками и поэтому адресован тем, кто готовится к празднованию Международного женского дня", - добавил собеседник агентства.

6 марта гости научатся рисовать акварельные скетчи, использовать различные приемы для создания текстур и эффектов, моделировать реалистичные детали и с помощью разнообразных техник показывать текстуру, свет и форму внутри своей композиции. Материалы предоставляются бесплатно, а готовый подарок можно забрать с собой. Для участия требуется регистрация.

"Также начать весну с создания цветочной композиции помогут ведущие, которые познакомят с основной палитрой флориста, ее пятью главными цветами, и расскажут о способах ухода за ними, правильной подготовке и техниках сборки. Цветы и вдохновение будут предоставлены, останется только сделать красивый букет. Регистрация обязательна", - рассказал собеседник агентства.

Расписание всех мероприятий опубликованы на официальном сайте фестиваля.

О парках

Исторические парки "Россия - Моя история" представляют собой масштабные экспозиционные мультимедийные комплексы. Это система мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история России с древнейших времен до наших дней.

Экспозиции включают в себя 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, 270 метров "живой ленты" истории. Первый такой мультимедийный комплекс открылся в 2015 году в Москве, позже парки появились еще в 20 регионах страны. Ведется строительство объектов в Пятигорске и Владивостоке.