Московский детский технопарк впервые получил статус федеральной инновационной площадки

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Детский технопарк "Альтаир" включен в перечень федеральных инновационных площадок. Образовательное учреждение, созданное в сентябре 2019 года, стало первым детским технопарком столицы, который получил подобный статус, сообщили в пятницу на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Статус федеральной инновационной площадки получают организации, реализующие инновационные проекты или программы, значимые для развития системы образования России.

"Всего в Москве уже 18 детских технопарков, они есть в каждом округе города. Специализация "Альтаира" - новые технологии. Это популярное направление ранней профессиональной подготовки у московских школьников. С момента открытия детского технопарка при МИРЭА (Российский технологический университет) обучение в нем прошли больше 10 тыс. ребят. Причем каждый год его слушатели показывают высокие результаты на молодежных технологических конкурсах", - сказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

С 2019 года более 500 выпускников "Альтаира" стали финалистами всероссийских и городских конференций и конкурсов, представив собственные разработки. За реализацию проекта дистанционного обучения и организацию работы цифровых волонтеров детский технопарк отметили специальной номинацией национальной премии "Цифровые вершины - 2020".

"Альтаир" включает в себя три кластера лабораторий. Первый связан с информационными технологиями и смежными направлениями, второй - с радиоэлектроникой, третий посвящен биомедицинским и химическим технологиям. Кроме того, в "Альтаире" школьники могут бесплатно пройти обучение по экономическим дисциплинам.

Всего в столице работает 18 детских технопарков, которые ведут подготовку школьников по 41 востребованному направлению. Их курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.