Работы по капремонту Севастопольского путепровода начались на юго-западе Москвы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Севастопольского путепровода на юго-западе столицы. Работы планируется завершить до конца года, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Этот путепровод был построен в 1986 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Со временем произошли разрушения бетона пролетных строений, образовались протечки и коррозия, на дорожном покрытии появилась колейность, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - сказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что ремонт Севастопольского путепровода планируется завершить до конца текущего года.

Заместитель мэра добавил, что запланирован большой комплекс работ по обновлению путепровода. "Проектом предусмотрен ремонт железобетонной плиты проезжей части и опоры пролетных строений, замена конструкции тротуаров, создание водоотводов и установка новых опор освещения. На финальной стадии будет произведена замена деформационных швов, гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия", - сказал он.

Ремонтные работы будут проходить в три этапа, при этом движение транспорта будет сохраняться по двум полосам в каждом направлении. "На первом этапе будут перекрыты по одной крайней левой полосе в каждую сторону, далее по очереди будет перекрываться по одной полосе. Со второго этапа ремонта начнется поочередное перекрытие пешеходных тротуаров", - пояснил Бирюков.

По его словам, на время капремонта на разных концах путепровода будут организованы два нерегулируемых пешеходных перехода.