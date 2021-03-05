Новая станция для зарядки электрокаров с возможностью бронирования начала работу в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Первая зарядная станция для электромобилей в новом формате начала работать в Москве. На ней можно одновременно заряжать два автомобиля, а управлять зарядкой - через мобильное приложение "Московский транспорт", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В Москве заработала первая зарядная станция нового формата. Найти ее можно на улице Бахрушина, 20, рядом с бесплатной стоянкой для электромобилей", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что для пользования станцией нужно скачать приложение "Московский транспорт", выбрать станцию на карте и следовать инструкциям.

"Единовременно заряжать можно сразу две машины. <…> Чтобы не стоять в очереди, в приложении есть возможность забронировать время зарядной сессии заранее. Сейчас обновление уже доступно на iOS, но совсем скоро оно появится и для пользователей Android и Huawei", - уточнили в департаменте.

Помимо этого, пользователи приложения могут построить маршруты на всех видах московского транспорта, которые будут учитывать наличие парковочных мест, ближайшие станции метро и другие персональные предпочтения. "Зарядная станция в новом формате установлена в рамках городского проекта "Энергия Москвы". К 2023 году планируется установить в столице до 600 новых зарядок", - заключили в пресс-службе.