В Москве могут применить модульную технологию на объекты нежилого строительства

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Технологию модульного строительства в Москве могут использовать не только для объектов жилого назначения. Решение о ее применении будет принято, если данная технология пройдет все необходимые испытания, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Ранее руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил, что в Троицком и Новомосковском административных округах началось строительство инновационного завода модулей для жилых домов. С производства на стройплощадку будут доставлять уже фактически готовые квартиры, при этом на установку модулей потребуется минимальное количество времени. Модуль представляет собой блок до 100 кв. м.

"Рассматриваем применение крупномодульных конструкций при возведении домов, сейчас эта технология отрабатывается <...> Безусловно, мы готовы это применять не только при строительстве жилого назначения", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что модульное строительство может ускорить возведение объектов. "Такой у нас один частный проект рассматривается, компания отрабатывает технологию [модульного строительства] <..> Мы посмотрим, как она будет себя вести на ряде домов, которые не предназначены для реновации. Если она себя зарекомендует полностью, 100-процентно готовой, мы ее применим", - сказал заммэра.

Он уточнил, что в ближайшие два года власти Москвы могут принять решение о ее применении в том числе, при строительстве объектов программы реновации. "Сама идея не такая новая, но в таких интерпретации и объеме - интересное решение", - заключил заммэра.

Программа реновации столичного жилищного фонда была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир общей площадью примерно 16 млн кв. м, в которых проживают около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 174 дома. Программу планируется закончить к 2032 году.