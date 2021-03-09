Почти 2,6 млн человек воспользовались электричками ЦППК в праздничные дни марта

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Порядка 2,6 млн пассажиров перевезли поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) за праздничные дни марта. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

"Почти 2,6 млн человек воспользовались поездами ЦППК в праздничные дни марта. Наиболее востребованы электропоезда компании были 6 марта, в этот день было отправлено более 1 млн пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что самым популярным за три выходных дня стало Ярославское направление, пригородные поезда на нем перевезли около 509 тыс. пассажиров. На втором месте оказалось Казанское направление - им воспользовались 407 тыс. человек, а на третьем - Горьковское. Здесь было отправлено более 356 тыс. человек.