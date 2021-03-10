Испанские и итальянские музыканты выступят на фестивале "Виртуозы гитары" в Москве

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Исполнители из России, Испании и Италии станут участниками юбилейного, пятнадцатого по счету Московского международного фестиваля "Виртуозы гитары", который пройдет в Концертном зале им. Чайковского с 24 по 27 марта. Об этом сообщила в среду пресс-служба Московской филармонии.

"С 24 по 27 марта 2021 года лучшие гитаристы России, Испании и Италии примут участие в XV юбилейном Московском международном фестивале "Виртуозы гитары". Музыканты исполнят произведения классических и современных композиторов, а также проведут мастер-классы", - рассказали организаторы.

Фестиваль откроет программа, посвященная юбилеям двух композиторов. В честь 100-летия со дня рождения Астора Пьяццоллы итальянский дуэт Джампаоло Бандини (гитара) и Чезаре Кьякьяретта (бандонеон) исполнит "Четыре времени года в Буэнос-Айресе". Художественный руководитель фестиваля Артем Дервоед представит посвященный Хоакину Родриго концерт "Кончертанто в Буэнос-Айресе" Качо Тирао. 120-летние со дня рождения Родриго будет также отмечено "Андалузским" концертом для четырех гитар с оркестром и популярным "Аранхуэсом" в исполнении россиянина Ровшана Мамедкулиева. В концерте примет участие Государственный симфонический оркестр "Новая Россия".

Второй фестивальный день, 25 марта, пройдет под испанскую музыку. "В исполнении Артема Дервоеда впервые на фестивале прозвучит весь цикл "Замки Испании" Федерико Морено Торробы. Во втором отделении уже известный российской публике испанский гитарист Хосе Мария Гальярдо дель Рей и дебютант фестиваля, гитарист фламенко Мигель Анхель Кортес представят ряд собственных сочинений", - сообщили в филармонии.

На заключительном гала-вечере прозвучат сольные и ансамблевые выступления гитаристов в исполнении солистов фестиваля и специальных гостей: скрипача Никиты Борисоглебского и флейтистки Екатерины Корнишиной. Все концерты будут транслироваться в режиме онлайн на сайте Московской филармонии.

Фестиваль "Виртуозы гитары" проходит ежегодно в Московской филармонии и представляет классическую гитару во всем многообразии репертуара: сольно, в дуэте, в камерном ансамбле, а также с симфоническим оркестром. С 2006 года фестиваль посетили более 75 тыс. зрителей.