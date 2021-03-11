В Москомархитектуре назвали идею вернуть реку Неглинку на поверхность малоосуществимой

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Возвращение из подземных коллекторов реки Неглинка на поверхность представляется маловероятным из-за большого количества коммуникаций и сложившейся застройки в столице. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Москомархитектуры.

Ранее консалтинговое бюро "КБ Стрелка" представило результаты исследования "Москва - город ста пятидесяти рек", в рамках которого эксперты подсчитали, что половина речной системы города заключена в подземные коллекторы. Они предложили вернуть часть водоемов столице и восстановить естественный гидрологический цикл Москвы, в качестве примеров в бюро выбрали реку Неглинную, ручей Черторый и утраченные заливные луга в Лужниках.

"Вернуть речку Неглинку в Москву - интересная и актуальная идея, но, к сожалению, мало осуществимая. В центре города плотная, сложившаяся застройка, большое количество инженерных коммуникаций, загруженная улично-дорожная сеть. Безусловно, река повысит качество и комфорт территорий города, но это будет в ущерб другим элементам городской среды", - сказали в пресс-службе.

В ней добавили, что в городе уже работает программа по благоустройству набережных Москвы-реки. "Мы открываем ее для города, и на ней появится немало уникальных объектов. Развитие уже открытых для горожан рек для нас важнее, чем развитие скрытых от глаз объектов", - отметили в Москомархитектуре.

Ранее в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что в 2021 году планируется провести комплексное благоустройство набережных острова Балчуг - Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской, а также прилегающих к ним Садовнической улицы, Комиссариатской, Фалеевского и Раушского переулков. Также продолжатся работы по благоустройству вблизи Киевского вокзала.

Кроме того, в планах на этот год провести благоустройство двух территорий в пойме притока Яузы реки Чермянки от проезда Дежнева до улицы Молодцова (вдоль Юрловского проезда) и от улицы Мусоргского до проезда Дежнева (вдоль улицы Мусорского). Планируется создать вело-пешеходные маршруты, экотропу, настилы и смотровые площадки, детские и спортивные зоны.