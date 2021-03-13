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Облачная погода, снег, гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве 13 марта

Порывы южного ветра местами могут достигать 15 м/c

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Облачная погода, снег, местами метель, гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит минус один - плюс один градус. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус двух градусов.

Ветер южный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус четырех - плюс один градуса. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минуспяти градусов.

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