Станции метро "Карамышевская" и "Мневники" БКЛ подготовят к открытию до конца марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Станции московского метрополитена "Карамышевская" и "Мневники" Большой кольцевой линии (БКЛ) подготовят к открытию для пассажиров до конца марта. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Участок БКЛ от станции "Карамышевская" до станции "Мневники" готов на 100%. Полностью уже смонтированы системы, идет их пусконаладка и сопряжение с действующим участком. Мы планируем полностью подготовить этот участок к пуску с пассажирами к концу марта. Где-то 22 марта мы начнем запускать пробные поезда", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что строительство объектов находится на финальной стадии. "К концу марта мы будем готовы технически с пассажирами запустить [работу станций], график будет зависеть от потока [пассажиров] и так далее", - заключил заммэра.

Изначально эти станции Московского метрополитена планировалось открыть до конца 2020 года. 4 января Бочкарев сообщил журналистам, что их открытие планируется провести в течение двух месяцев. 3 марта руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что новые станции БКЛ планируется открыть не позднее апреля.

Ранее "Карамышевская" носила рабочее название "Улица Народного Ополчения", а "Мневники" называлась "Карамышевская".

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД. Уже введено десять станций БКЛ, 31 декабря 2020 года открылась станция "Электрозаводская" ("Рубцовская").