Музей истории литературы XX века открылся в Москве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Торжественное открытие нового отдела - Музея истории литературы XX века - прошло в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля на Зубовском бульваре (ГМИРЛИ) в понедельник. Первой станет экспозиция, посвященная Осипу Мандельштаму.

"Сегодня открывается очень важный для нас проект - Музей истории литературы двадцатого столетия. Экспозиция, которую мы сегодня открываем, является пилотным модулем нашего будущего, как мы уверены, большого и мощного Музея истории литературы XX века. Эта экспозиция посвящена Осипу Эмильевичу Мандельштаму и Надежде Яковлевне Мандельштам", - сказал на открытии директор ГМИРЛИ имени Даля Дмитрий Бак.

Первая экспозиция получила название "Улица Мандельштама: Осип и Надежда". Ее концепция разработана ГМИРЛИ имени Даля совместно с Мандельштамовским центром НИУ ВШЭ. Проект стал победителем второго конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгресса.

Экспозиция состоит из трех частей: комнаты Осипа Эмильевича, комнаты Надежды Яковлевны и ведущего к ним коридора, оформленного плакатами и афишами 1900-1930-х годов. Как отмечают в музее, этот раздел построен "на контрасте скудости материального быта и богатства творческих проявлений Осипа и Надежды Мандельштамов".

В экспозиции можно увидеть подлинные предметы из собраний Государственного музея истории российской литературы имени Даля, Мандельштамовского общества и частных коллекций, дополненные мультимедийными проектами. Специально для экспозиции отреставрированы 11 архивных аудиозаписей из собрания ГМИРЛИ имени Даля, некоторые записи голоса Мандельштама будут обнародованы впервые.

Ранее Бак сообщил ТАСС, что разделы музея будут открываться для посетителей постепенно, в течение нескольких лет. Экспозиции о жизни и творчестве Михаила Булгакова и Андрея Платонова появятся уже в этом году, а в будущем планируется открыть экспозиции, посвященные Александру Вертинскому, Алексею Ремизову, Анатолию Луначарскому, Владимиру Бонч-Бруевичу, Марине Цветаевой.