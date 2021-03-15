Транзитные поезда с 29 мая начнут ездить через МЦК без влияния на его график

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Транзитные поезда, которые ездят с северо-запада на юг Москвы, с 29 мая будут проходить через МЦК без влияния на график его движения. Об этом в понедельник заявил начальник Московской железной дороги (МЖД) Михаил Глазков в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"С 29 мая все поезда транзитные, которые шли с северо-запада на юг, это 14 поездов, пойдут через МЦК по третьему пути без влияния на график движения Московского центрального кольца", - сказал он.

В 2021 году в столичном регионе планируется открыть 11 объектов: 10 станций на линиях существующих и перспективных диаметров (Печатники, Щукинская, Марьина Роща, Аминьевская, Минская, Кокошкино, Внуково, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская) и новый вокзал Восточный на Московском центральном кольце (МЦК) для транзитных поездов дальнего следования. Сегодня МЦД-1 и МЦД-2 - это 132 км путей и 60 станций, с 20 из которых можно пересесть на метро, станции МЦК и радиальных направлений железной дороги.