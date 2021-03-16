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В Москве на Сретенке произошло ДТП

Водитель автомобиля наехал на мачту освещения и группу дорожных знаков

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Две полосы на улице Сретенка в сторону Садового кольца заняты в результате ДТП, проезд автомобилей осуществляется по встречной полосе. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На улице Сретенка в районе д. 8 автомобиль совершил наезд на мачту освещения и группу дорожных знаков с последующим опрокидыванием. Без пострадавших. В результате ДТП заняты первая и вторая полосы движения в сторону Садового кольца. Объезд места ДТП осуществляется по встречной полосе движения", - следует из сообщения.

Уточняется, что движение не затруднено.

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