Крымский уголок появится в парке "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Крымский уголок появится в московском парке "Зарядье" под куполом амфитеатра. Инициатива будет реализована в рамках подписанного 18 марта меморандума о сотрудничестве между парком "Зарядье" и Никитским ботаническим садом, который расположен на южном берегу Крыма, передает корреспондент ТАСС.

"Если в прошлом году мы делали акцент на выставочно-художественных проектах, то сейчас пришло время добавить еще один слой: преображаются открытые пространства, готовится к обновлению ботаническая коллекция Флорариума, даже подземная парковка теряет свой сугубо утилитарный смысл и постепенно становится частью единой зеленой экосистемы", - рассказал директор парка "Зарядье" Иван Демидов.

В рамках подписанного договора под стеклянным куполом появится крымский уголок.

"Выражаем благодарность парку "Зарядье", что пригласили нас в этот знакомый праздник для всех крымчан. Конечно, Никитский ботанический сад поддержал инициативу "Зарядья" в создании уголка природы Крыма. Мы всегда приветствуем такие инициативы и мы передали парку "Зарядье" в дар растения, которые будут тут высажены. Среди них юные растения, которые были интродуцированы (перевезены и высажены - прим. ТАСС) в Крым в XIX веке", - сказала заведующая отделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Никитского парка Светлана Плугатарь.

Как рассказали ТАСC в пресс-службе "Зарядья", всего в дар они получили 36 растений. Также к лету 2021 года на территории "Зарядья" появятся новые арт-объекты художницы Марины Звягинцевой.

Никитский ботанический сад - национальный научный центр - основан в 1812 г. Старейшее в Крыму научное заведение. Расположен на южном берегу Крыма, на стыке Гурзуфского и Ялтинского амфитеатровых ландшафтов, к югу от поселка Никита (Большая Ялта). В коллекциях ботанического сада насчитывается около 30 тыс. видов, сортов и гибридов растений, представляющих флору всех континентов.