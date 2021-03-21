В Москве на станции метро "Дмитровская" пассажир упал на пути

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Мужчина погиб, упав на пути под прибывавший поезд на станции московского метро "Дмитровская". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мужчина 1980 года рождения погиб, упав под поезд метро на станции "Дмитровская", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УВД на московском метрополитене подтвердили ТАСС, что мужчина упал на жесткий путь на станции "Дмитровская". "Обстоятельства инцидента выясняются", - добавил собеседник агентства.

Столичная подземка в Twitter сообщала, что на Серпуховско-Тимирязевской линии не было движения поездов от станции "Савеловская" до станции "Владыкино" из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. "Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

В данную новость были внесены изменения (16:57) - добавлена информация о возобновлении движения поездов