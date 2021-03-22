Жители Москвы смогут помочь разработать концепции благоустройства общественных пространств

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Жители 20 районов в десяти столичных округах вместе с архитекторами разработают концепции благоустройства дворов и общественных пространств. Обсуждения начнутся с 22 марта, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе программы "Мой район".

"С 22 марта в Москве начнутся обсуждения идей по благоустройству 20 общественных пространств по методу соучаствующего проектирования. Москвичи сами определят зонирование, наполнение, озеленение и освещение территорий. В обсуждениях примут участие люди разных возрастных категорий, включая подростков и старшее поколение, семьи с детьми и без, владельцев домашних животных, автомобилистов, любителей активного образа жизни", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что главный принцип соучаствующего проектирования состоит в активном подключении к процессу создания общественного пространства самой заинтересованной стороны - местных сообществ. Метод состоит из нескольких этапов, на каждом решается определенная задача. "Первый - это встречи с жителями, главными потребителями пространства, в ходе которых выясняются их потребности и особенности места, его сильные и слабые стороны. Итогом первого этапа становится создание концепции зонирования и оснащения двора. Следующий этап - обсуждение проекта с жителями и внесение корректировок в него, в результате появляется проект,согласованный с фактическими пользователями места. Заключительный этап - реализация проекта", - сказал собеседник агентства.

Воплотить идеи и пожелания жителей помогут профессиональные архитекторы, имеющие опыт соучаствующего проектирования в Москве и других городах. Так, архитектурная студия Orchestra создаст проект благоустройства сквера на улице Верхоянской в Бабушкинском районе.

"По каждой территории планируется провести как минимум три встречи с жителями. Важная составляющая соучаствующего проектирования - обратная связь с жителями и диалог. Такой метод взаимодействия с жителями учитывает интересы самых разных групп пользователей еще до разработки конкретных решений, в результате чего концепции по преобразованию дворов получаются более разнообразными по наполнению в зависимости от предпочтений жителей", - прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.