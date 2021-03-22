{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦОДД призывал автовладельцев в Москве не спешить менять зимние шины на летние

Менять шины рекомендуют после того, как прекратятся перепады температуры между отрицательными и положительными значениями

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы рекомендует водителям не спешить с заменой зимних шин, несмотря на наступление календарной весны, пока в столице не установится стабильная плюсовая температура. Об этом сообщили ТАСС в понедельник пресс-службе ЦОДД.

"Менять летние шины стоит только после того, как прекратятся перепады температуры между отрицательными и положительными значениями. В ближайшую неделю на дорогах все еще возможно образование гололедицы в утренние часы, а температура воздуха, по прогнозам синоптиков, не превысит 8 градусов", - сообщили в пресс-службе.

Теги
Россия
Собянин: строительство Юго-Восточной хорды в Москве завершено на треть
Магистраль улучшит транспортное сообщение 22 районов столицы
Читать полностью