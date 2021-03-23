Три команды столичных педагогов победили во всероссийском конкурсе "Учитель будущего"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Московские педагоги из Цифровой школы, школы на юго-востоке имени маршала В. И. Чуйкова и школы №1357 "На Братиславской" победили во всероссийском конкурсе "Учитель будущего". Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Три команды московских педагогов одержали победу во всероссийском конкурсе "Учитель будущего". Финал прошел в Санкт-Петербурге, за победу в нем боролись 102 команды из разных регионов России", - говорится в сообщении.

В финале конкурса участники подготовили междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и приняли участие в конференции в качестве спикеров. Всего победителями всероссийского конкурса "Учитель будущего" стали 30 команд из 19 регионов России. В соревнованиях приняли участие более 39 тыс. учителей из 85 регионов страны.

Победители конкурса войдут в сообщество учителей будущего и получат возможность поработать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России, а также смогут принять участие в ключевых событиях сферы образования и в мероприятиях на базе мастерской управления "Сенеж" образовательного центра "Россия - страна возможностей".