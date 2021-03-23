Выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработают в ТЦ "Ереван-Плаза" и "Щука" в Москве

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Выездные бригады вакцинации от коронавируса с 24 марта начнут работать в столичных торговых центрах "Ереван-Плаза" и "Щука". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

"Еще две выездные бригады вакцинации от COVID-19 начнут работу в Москве с 24 марта. Сделать прививку можно будет в торговых центрах "Ереван-Плаза" и "Щука". В связи с большим спросом и желанием жителей были внесены изменения в график работы. <…> Так, с 24 марта возобновят работу выездные бригады вакцинации в торговых центрах "Европейский" и "Гагаринский". В ТЦ "Рио" Ленинский вакцинация первым компонентом продлена до 27 марта", - сказали в пресс-службе.

Вакцинация выездными бригадами проводится без предварительной записи и бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (при наличии).

Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медосмотр и прививку, последующие 30 минут - на поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с пациентом назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе поликлиник города. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Кроме того, привиться можно в частных клиниках. Москва заключила 99 соглашений с частными медицинскими организациями, 81 клиника приступила к вакцинации.