В Москве завершили первый этап модернизации Люберецких очистных сооружений

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Комплексную реконструкцию Люберецких очистных сооружений (ЛОС) завершат в 2023 году. Первый из трех этапов работ выполнен полностью, второй этап завершен на 60%, сообщил журналистам во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня уже готова первая очередь, вторая очередь - самая большая - тоже выполнена на 60%. Построены механические очистные сооружения, приступили к активному строительству. В большей части выполнены уже работы по первому блоку очистных сооружений. В течение 2021, 2022 и 2023 годов вся реконструкция очистных сооружений должна быть завершена", - сказал Собянин.

Мэр уточнил, что после выполнения всех работ Люберецкие очистные сооружения будут соответствовать экологическим критериям и высоким стандартам качества, в том числе, будет улучшена очистка сточных вод, окончательно устранены неприятные запахи. Он отметил, что вокруг ЛОС живут сотни тысяч жителей Москвы и Подмосковья, поэтому выполнение реконструкции крайне важно для экологии территории.

"Очистные сооружения - самая, может быть, невидимая часть работы коммунальщиков, но не менее важная. Люберецкие очистные сооружения принимают половину стоков Москвы, являются одним из крупнейших в Европе, наверное, самых крупных очистных сооружений. Последние годы много внимания уделяли реконструкции, ремонту и т. д. Но, тем не менее, в конце концов приняли решение о комплексной реконструкции всех очистных сооружений, внедрении самых современных технологий, и приступили к этой работе год тому назад - вышли на стройку", - добавил Собянин.

О реконструкции

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, Люберецкие очистные сооружения занимают территорию в 173 га в районе Некрасовка. Реконструкция ЛОС разделена на пять этапов и будет проводиться без остановки производственной деятельности.

Так, в ходе первого этапа реконструкции были построены: здание механической очистки стока, оснащенное дополнительными блоками "тонких" решеток, что позволяет более тщательно отделять сточные воды от сопутствующего мусора; новые приемные камеры блоков 1 и 2; новые подводящие канализационные каналы; узел обеззараживания и обезвоживания мусора, задерживаемого защитными решетками; 12 новых песколовок для отделения мелкодисперсных примесей. Также в рамках этого этапа были построены 13 дополнительных газоочистных установок для устранения неприятных запахов.

В рамках второго этапа запланировано строительство первого блока очистных сооружений: строительство сооружений биологической очистки первого блока; капитальный ремонт первичных отстойников 2-й и 3-й очереди ЛОС; строительство сооружений биологической очистки воды, канала очищенной воды сооружений; строительство сооружений ацидофикации сырого осадка на 1-м блоке ЛОС; реконструкция главного машинного зала ЛОС.