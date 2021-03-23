На станциях Московских центральных диаметров начали устанавливать зеркала для пассажиров

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Зеркала появятся на самых популярных, новых и благоустроенных вокзалах Московских центральных диаметров в местах, где не будут мешать проходу пассажиров. Первые зеркала уже установили на станциях Славянский бульвар и Фили МЦД-1, сообщил журналистам во вторник руководитель комплекса информирования МЦД департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий.

"Мы установили первые зеркала на двух станциях Московских центральных диаметров, они появились на станциях Славянский бульвар и Фили МЦД-1. Об установках этих зеркал нас просили сами пассажиры, мы более года назад провели большой краудпроект Московских центральных диаметров, в рамках которого спросили пассажиров о сервисах, проектах и возможностях, которых им не хватает. Одним из пожеланий была установка таких же зеркал, какие установлены на станциях Московского центрального кольца и Московского метрополитена", - сказал Соцкий.

Он уточнил, что всего в столичной подземке и МЦК уже установлено более сотни зеркал. До конца марта они будут установлены еще на 14 самых популярных пересадочных станциях МЦД: Долгопрудная, Новодачная, Сетунь, Сколково, Баковка МЦД-1 и Нахабино, Опалиха, Пенягино, Волоколамская, Стрешнево, Новохохловская, Курьяново, Остафьево, Подольск МЦД-2.

"Мы были достаточно сильно удивлены востребованностью зеркал. Мы ожидали, что большая часть аудитории, которая просит об установке зеркал и будет ими пользоваться, будут представительницы прекрасной половины наших пассажиров, - [но] больше 70% просьб об установке зеркал были направлены мужчинами. Зеркала на станциях МЦД стали появляться, и мы всех приглашаем ими пользоваться", - сказал руководитель комплекса информирования МЦД.

Все зеркала брендированы логотипом линий диаметров, легко очищаются и моются, соответствуют требованиям по антивандальности и противоударности.

Соцкий также сообщил, что в ближайшее время в социальных сетях столичного транспорта и Московских центральных диацметров будет запущен конкурс фотографий и селфи в новых зеркалах.