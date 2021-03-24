Карта инновационных решений стала доступна на портале Московского инновационного кластера

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Карта инновационных решений, которая поможет предпринимателям найти клиентов и партнеров, стала доступна на портале Московского инновационного кластера, сообщается в среду на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"На портале Московского инновационного кластера i.moscow начал работу раздел "Карта инновационных решений". Цель раздела - привлечь внимание к российским инновациям, помочь предпринимателям, создающим технологичные новинки, рассказать о себе, заинтересовать покупателей и партнеров, оказать содействие потенциальным инвесторам и заказчикам в поиске подходящих технологических продуктов", - говорится в сообщении.

Каждая инновация в каталоге имеет описание, информацию об эффективности от внедрения, наименование и контактные данные разработчика. Чтобы найти интересующее решение, необходимо выбрать сферу его применения, например "Безопасность", "Строительство и капитальный ремонт", "ЖКХ", "Здравоохранение", "Социальное обеспечение", "Образование и кадры", "Экология", "Транспорт и мобильность", "Торговля и услуги" и "Туризм и отдых".

Раздел будет синхронизироваться с одноименным онлайн-каталогом, разработанным Агентством инноваций Москвы, подведомственным столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Первоначально в новом разделе портала Московского инновационного кластера представлено более 2,1 тысячи российских решений в разных областях, но их количество будет постоянно расти. Продукты, участвовавшие в проектах департамента и его подведомственных организаций, будут иметь соответствующую маркировку и фильтр для поиска.

Сервис поможет разработчикам найти новых заказчиков, а городу и заинтересованному бизнесу - подобрать проекты, которые позволят более эффективно решать поставленные задачи. Разместить информацию о своей разработке на карте сможет любая российская компания. Для этого нужно указать ИНН организации, название и описание решения, а также дать ссылку на сайт, где можно найти более подробные сведения о продукте. Рассмотрение заявки займет два рабочих дня.

Платформа "Карта инновационных решений" была запущена Агентством инноваций Москвы в сентябре 2020 года. В декабре онлайн-площадка стала лауреатом X премии "Время инноваций - 2020" в номинации "Лучший проект по популяризации инновационной деятельности" в категории "Государственное и муниципальное управление".