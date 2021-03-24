Шапошников поддержал предложение назвать новую станцию БКЛ "Народное ополчение"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поддержал предложение назвать новую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена "Народное ополчение". По его словам, именно такое название поддерживают городские ветеранские организации, дети и внуки ополченцев.

"Сегодня на портале "Активный гражданин" началось голосование за название одной из станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена, которая расположена в районе улицы Народного ополчения в районе Хорошево-Мневники. <...> От каждого из нас зависит, какое итоговое название получит новая станция, поэтому призываю всех москвичей подключиться к голосованию. Лично я уже отдал свой голос в пользу названия "Народное ополчение" в знак уважения к героям, совершившим подвиги в разные периоды нашей истории", - сказал Шапошников ТАСС в среду.

Он отметил, что на разных стадиях реализации проекта рассматривались два варианта: "Карамышевская" и "Народное ополчение". При этом оформление новой станции посвящено ополчению 1612, 1812 и 1941 годов как символу гражданского мужества и героизма защитников Родины, и вся концепция станции связана именно с народным ополчением. Рядом с ней находится известный памятник народным ополченцам.

"Мне очень близка эта тема, поскольку уже на протяжении шести лет, с 2015 года, по инициативе депутатов Московской городской думы реализуется патриотическая программа "Памяти Московского народного ополчения". Кстати, мне и другим депутатам столичного парламента поступили обращения от ветеранских организаций, детей и внуков ополченцев, неравнодушных жителей с просьбой присвоить станции именно такое название, что будет особенно символично в юбилейный год 80-летия Битвы за Москву", - заключил спикер.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщал, что станции московского метрополитена "Карамышевская" и "Мневники" Большой кольцевой линии (БКЛ) подготовят к открытию для пассажиров до конца марта.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД. Уже введено десять станций БКЛ, 31 декабря 2020 года открылась станция "Электрозаводская" ("Рубцовская").