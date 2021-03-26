В Москве на ВДНХ отметят День театра

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Специальная программа в честь Дня театра пройдет с 27 марта по 3 апреля на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"ВДНХ приглашает отметить Всемирный день театра. С 27 марта по 3 апреля гости выставки смогут посетить бесплатные экскурсии, принять участие в квесте и мастер-классах, посмотреть премьеру интерактивного спектакля, увидеть передачи и фильм о легендах театрального мира", - говорится в сообщении.

Например, 27 марта в 16:00 в кафе павильона "Книги" вниманию гостей представят специальный выпуск проекта "Диалоги под куполом" - цикл передач о кино и театре, организованный ВДНХ, Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО" и фестивалем короткометражных фильмов Short Shot Fest. Программа будет посвящена советскому актеру театра и кино, артисту эстрады Андрею Миронову.

"Двухдневную программу подготовили "Москвариум", "Городская ферма" и Музей кукол. 27 и 28 марта в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" пройдут бесплатные мероприятия для зрителей в возрасте до пяти лет. В субботу и воскресенье в лектории состоится премьера программы нового беби-театра "Москвариума", - говорится в сообщении.

Получасовое представление будет проходить два раза в день - в 11:00 и 15:00. Участие в спектакле бесплатное, но необходима запись по телефону кол-центра: +7 (499) 677-77-77. А в оранжерее "Городской фермы" в эти дни пройдут оригинальные мастер-классы "Пальчиковая кукла" и "Театр теней". Они будут проходить с 11:00 до 18:00. Ребята изготовят куклу на палец, создадут собственную куклу для теневого театра, а также увидят, как проходят спектакли.

Все мероприятия на ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В помещениях посетителям нужно соблюдать социальную дистанцию, надевать маски и перчатки.