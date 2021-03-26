В Москве откроют курс "Новые навыки в моих профессиональных планах" для старшего поколения

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Дополнительный курс "Новые навыки в моих профессиональных планах" для людей старшего поколения откроют с 1 апреля в Москве. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"С 1 апреля для жителей Москвы стартует курс "Новые навыки в моих профессиональных планах", направленный на обучение лиц пенсионного и предпенсионного возраста. Слушателей старшего поколения обучат технологиям самозанятости и навыкам, которые помогут зарабатывать на любимом деле. Проект организован межрегиональным благотворительным фондом "Саров" с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Аналогичные курсы также запустят в Краснодарском крае и Липецкой области", - говорится в сообщении.

Обучение будет проходить на смартфонах, чтобы в дальнейшем выпускники курсов всегда могли быть на связи с потенциальными клиентами. Гаджеты, необходимые для обучения, предоставит организатор курсов - межрегиональный благотворительный фонд "Саров".

"На курсах помогут выбрать направление для своего дела и расскажут, как найти первых клиентов. "Студенты" серебряного возраста познакомятся с такими понятиями, как "масштабирование" и "конкуренция". Они узнают, как написать объявление, которое привлечет внимание потенциальных клиентов, и на каких интернет-сервисах лучше его разместить; как правильно составить название объявления и сделать привлекательные фотографии на смартфон. В результате обучения самозанятые смогут создать деловой аватар и правильный образ предлагаемых услуг", - говорится в сообщении.

Записаться на очное обучение в Москве и узнать подробную информацию можно по телефону +7 (901) 701-31-33.