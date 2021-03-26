Задержаны водитель и пассажир машины, ехавшей по МКАД с открытыми дверьми под лезгинку

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали водителя и пассажира машины, которые ехали по МКАД, открыв передние двери машины и включив мелодию лезгинки. О задержании сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Установлено, что в районе 71-го километра МКАД они на ходу открыли двери автомобиля, грубо нарушали ПДД и подвергли опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения. Указанная автомашина была остановлена на 87-м километре МКАД. Водитель и пассажир доставлены в ОМВД России по району Бибирево", - сказала Волк.

Ранее в интернете появилось видео с едущей по дороге в потоке машин "Ладой" с открытыми передними дверьми, из салона которой разносится мелодия лезгинки. Полиция в ходе мониторинга интернета выявила эту видеозапись, после чего начался розыск нарушителей дорожного движения.

На задержанных составили семь административных протоколов, в том числе за управление автомобилем при наличии неисправностей, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, уклонение от исполнения административного наказания, нарушение правил пользования внешними световыми приборами и езду с непристегнутым ремнем.

Автомобиль отправлен на штрафстоянку. Задержанные извинились на камеру в отделе полиции.