В Москве на радиальных ветках метро до конца 2025 года построят около 30 станций

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют построить около 30 станций на радиальных ветках метрополитена до конца 2025 года. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Развитие сети метро является одним из приоритетных направлений работы по решению транспортных проблем столицы. Главным проектом метростроения на ближайшие годы остается Большая кольцевая линия, однако не меньшее значение для обслуживания как сложившихся, так и новых городских районов имеют дополнительные участки радиальных линий. До конца 2025 года на радиальных ветках метро предполагается открыть порядка 30 станций", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он отметил, что часть станций будет открыта и на новых участках уже действующих линий (Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской, Арбатско-Покровской, Сокольнической), часть - на отрезках новых радиусов. "По объему работ это практически сопоставимо со строительством Большой кольцевой линии метро", - сообщил Бочкарев. Заммэра напомнил, что перед строителями стоит задача обеспечить 90% москвичей станциями метро в шаговой доступности.

Всего за последние десять лет в Москве построили 173 км линий метро и МЦК, 88 станций и 10 электродепо.