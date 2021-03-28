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Пешеход пострадал в ДТП с двумя машинами на Мячковском бульваре в Москве

Движение по бульвару в сторону Новомарьинской улицы перекрыто

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на Мячковском бульваре в Москве, в результате одна из машин выехала на тротуар и сбила пешехода. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Мячковском бульваре в районе д. 18 столкнулись два автомобиля. В результате аварии один из них выехал на тротуар и наехал на пешехода. На месте работают аварийные службы", - говорится в сообщении.

В районе аварии перекрыто движение по Мячковскому бульвару в сторону Новомарьинской улицы.

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Россия
Движение на Мячковском бульваре в Москве восстановили после ДТП
Оно было перекрыто в сторону Новомарьинской улицы
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