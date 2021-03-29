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На сервисе Russpass стали доступны групповые экскурсии

Сейчас можно выбрать из девяти предложений

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Программы групповых экскурсий стали доступны на туристическом сервисе Russpass. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В цифровом туристическом сервисе Russpass появились программы групповых экскурсий по Москве, Московской области, Коломне, Твери, Хабаровскому краю и Сахалинской области. Сейчас для бронирования доступно девять предложений, а вскоре появятся новые", - говорится в сообщении.

Экскурсии длятся от пары часов до целого дня. Можно выбрать познавательное путешествие по достопримечательностям, развлекательную программу для всей семьи или отдых для тех, кто любит природу. Определиться поможет подробная информация о каждом предложении: здесь указывают сезон, время проведения и длительность экскурсии, рекомендуемый возраст участников, наличие аудиогида, программу, а также партнера-организатора.

"Среди новых предложений есть гастрономическая программа. Участники экскурсии в Тверь узнают о происхождении аутентичных блюд и напитков и смогут их попробовать. В программу также входит обзорная прогулка по городу и посещение оленьей фермы", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы заказать групповую экскурсию на сервисе Russpass, необходимо оставить заявку на бронирование. Затем с путешественником свяжется туристический менеджер и зарезервирует места.

Цифровой туристический сервис Russpass помогает спланировать поездки по России. Здесь можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель и ресторан и многое другое. Пользователь может составить индивидуальный маршрут или воспользоваться уже готовым предложением. Соглашение о сотрудничестве с сервисом Russpass подписали все регионы России. Путешественникам доступно более 1,5 тыс. предложений, включая авторские маршруты. Все объекты можно посмотреть на интерактивной карте Russpass.

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