Проект по защите птиц "Крылатые соседи" запустят в Парке Горького в Москве

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Проект "Крылатые соседи", целью которого является защита птиц и создание комфортных условий для их гнездования и роста популяции, запустят в московском Парке Горького с 3 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка.

"Парк Горького 3 апреля запускает уникальный проект "Крылатые соседи". Это интеллектуальное приключение с погружением в живую природу, насыщенный марафон с научной программой и использованием современных девайсов для мониторинга птиц, яркий праздник с участием экспертов, ученых, бердвотчеров и современных художников, а также возможность развивать Парк Горького вместе с его командой", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что проект "Крылатые соседи" рассчитан на несколько лет. "Его цель - защита пернатых, проживающих на территории парка, создание комфортных условий для их гнездования и увеличения популяции птиц, запуск системы мониторинга численности особей и определение видового разнообразия. В реализации программы, помимо команды Парка Горького, которая занимается разработкой проекта, участвуют эксперты МГУ им. М. В. Ломоносова и МГТУ им. Баумана, профессиональные орнитологи и бердвотчеры", - добавил собеседник агентства.

В рамках проекта будет создано и развешено на территории парка 100 скворечников. В качестве стройматериалов выбрали древесину лиственных пород, которая не выделяет смолу, а в качестве декора - только натуральные краски пастельных тонов. Внутри домов стенки останутся необработанными, чтобы птицы могли выбраться наружу.

"В перспективе несколько скворечников будут оснащены встроенными камерами, данные с которых будут поступать в единую систему мониторинга. Система позволит распознавать, загружать и анализировать данные фотофиксации. Разработкой занимаются специалисты Бауманки. Демо-версия будет реализована в 2021 году", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, будут установлены компактные камеры с датчиками движения. Фото расскажут, когда птица заселилась и птенцы вылетают из скворечника, как строится гнездо и многое другое.