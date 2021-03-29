Московские набережные приведут в порядок до конца апреля

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Работы по подготовке набережных к летнему сезону начались в Москве. После зимы в порядок приведут 78 столичных объектов, сообщил ТАСС в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по пескоструйной очистке и промывке чугунных перильных ограждений, после чего они будут прогрунтованы и покрашены. Ведется очистка сходов и прогулочных тротуаров, все работы завершим до конца апреля", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что летом на набережных будут проводиться плановые ремонтные работы, в том числе локальная замена чугунных перильных ограждений, гранитной облицовки и парапетов.

"На некоторых объектах пройдет расшивка швов гранитной облицовки, эти работы необходимо проводить раз в пять лет для увеличения срока эксплуатации объектов. Со временем материал швов разрушается, чаще всего из-за того, что в них начинает расти трава. Это может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит", - пояснил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором.

"Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок", - заключил Бирюков.