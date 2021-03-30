В Москве открывается выставка Дюрера с более 120 гравюрами

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Выставка "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры", в которую вошли более 120 работ из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии (Италия), в том числе знаменитые "Меланхолия I" и "Адам и Ева", открывается в Государственном Историческом музее в Москве, рассказала ее куратор Наталья Углева.

"Эта выставка необычна для Исторического музея, потому что традиционно то, что мы показываем, связано с историей России. Но в связи со 150-летием музея мы хотели показать наш музей с другой точки зрения, что мы владеем уникальной коллекцией памятников мировой истории", - сказала Углева.

По ее словам, благодаря новому выставочному проекту Исторического музея удалось показать Дюрера как человека. Она пояснила, что на выставке демонстрируются не только гравюры из собрания музея в Брешии, но и памятники декоративно-прикладного искусства, которые были первыми созданы в Нюрнберге - на родине Дюрера. Помимо этого, представлены работы, которые демонстрируют влияние творчества Дюрера на другие виды искусства. И еще один блок - это коллекция гравюр Дюрера из собрания Исторического музея, которая выставляется впервые. "Кроме того, также впервые мы показываем часть коллекции нашего отдела нумизматики. Впервые мы показываем эти моменты не как произведения искусства, а просто как деньги, те деньги, которыми мог пользоваться Дюрер во время своих путешествий, получать, продавая свои работы", - пояснила Углева.

Экспозиция будет открыта с 30 марта по 28 июня 2021 года. Среди выставленных гравюр - "Меланхолия I", "Адам и Ева", "Блудный сын", "Аполлон и Диана", а также серия "Апокалипсис" из пятнадцати листов, иллюстрирующих последнюю книгу Нового Завета "Апокалипсис" ("Откровение Иоанна Богослова"). Из собрания Исторического музея демонстрируются гравюры "Портрет Эразма Роттердамского" и "Святой Иероним в келье". "Работы Дюрера попали в наше собрание из российских частных коллекций, то есть это вещи, которые приобретались очень крупными коллекционерами конца XIX - начала XX века", - пояснила хранитель коллекции гравированного и литографированного портрета музея Залина Тетермазова.

Она добавила, что четыре из семи листов пришли из собрания известного коллекционера Петра Щукина, среди них есть знаменитая "Меланхолия I". "Если сравнивать наш лист "Меланхолии" с оттиском из собрания Брешии, вы увидите, что наш оттиск более тусклый. Это произошло потому, что он печатался несколько позже с уже стершейся доски. Это о многом говорит, это значит, что доска была невероятно востребованной, и сам этот сюжет вызывал большой интерес на протяжении всего XVI века", - уточнила хранитель.

Архитектура и условия хранения

Тетермазова также рассказала, что при оформлении выставки обязательным было соблюдение необходимых условий для экспонирования. "Мы постарались обеспечить этим предметам максимально комфортные условия, прежде всего температурно-влажностный режим и условия света. Постарались сделать все, чтобы эти шедевры вернулись в Брешиу в столь же прекрасном состоянии, в каком они прибыли к нам", - отметила она.

"Мы совместно с кураторами, выставочным отделом, скрупулезно подходили к такому моменту, чтобы созданные сценография и образы работали в первую очередь как фон и как поддержка шедеврам, представленным на выставке", - обратила внимание архитектор выставки Агния Стерлигова. Зрители увидят гравюры Дюрера, в частности, на фоне "небесных светил".

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что выставка должна была открыться чуть раньше, но этого не произошло из-за пандемии. "Как мы видим, жизнь европейских музеев на данный момент складывается по-разному. Выражаем огромную благодарность нашим итальянским партнерам, которые совершили для нас этот подвиг, не остановили проект и передали шедевры знаменитого мастера", - сказала она.