Синоптики прогнозируют в Москве дождливую погоду и до девяти градусов тепла

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Облачная дождливая погода с температурой до девяти градусов тепла ожидается во вторник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от семи до девяти градусов тепла, в ночь на среду похолодает до четырех градусов тепла.

В Подмосковье воздух прогреется до 10 градусов тепла, ночью температура может опуститься до одного градуса тепла.

"Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Скорость южного ветра во вторник составит 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Московском регионе до 14:00 мск среды.

Атмосферное давление в регионе составит 760 мм ртутного столба.