"Москино" начнет выпускать литературно-иллюстрированный журнал о Москве

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Киносеть "Москино" с 1 апреля будет выпускать литературно-иллюстрированный журнал о Москве. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе киносети.

"Москино" представляет москвичам и гостям столицы уникальное литературно-иллюстрированное издание, в котором читателей ждут очерки о Москве и ее жителях, выдающихся москвичах прошлого и настоящего, столичном образе жизни и московском досуге в разные времена. Первый номер выходит 1 апреля", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что среди авторов журнала - известные писатели, драматурги, артисты, сценаристы, деятели искусства и мыслители современности. Журнал рассчитан на широкую аудиторию.

"Накануне своего 90-летнего юбилея "Москино" возрождает оригинальный формат московского периодического журнала. Планируется, что издание будет выходить четыре раза в год, и каждый выпуск визуально и тематически будет связан с текущим сезоном. Иллюстрацию для обложки первого - весеннего - номера создал художник Василий Кармазин. На ней изображены обожаемые звезды советского кинематографа, а также актрисы отечественной киноклассики - музыкальной комедии Григория Александрова "Весна" - Любовь Орлова и Фаина Раневская. О великих кинодивах в номере вспоминают актрисы Анна Родионова, Екатерина Маркова и народный артист России Евгений Стеблов", - рассказал собеседник агентства.

Героями номера также стали Нонна Мордюкова, Сергей Параджанов, Микеланджело Антониони, Николай Цискаридзе, Виктор Сухоруков, Елизавета Глинка и многие другие. Кроме того, читатели весеннего номера журнала "Москино" смогут первыми оценить фрагмент повести кинорежиссера Джаника Файзиева "Тайна Эмира", действие которой разворачивается в революционном Туркестане, а также узнать о легендарных жителях старых московских домов, знаменитых постояльцах "Метрополя" и о том, какая атмосфера царила на Московском кинофестивале в середине 1960-х годов.

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры Москвы, управляющее сетью из тринадцати городских кинотеатров. Оно ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Особое внимание уделяет кинопоказам с пленки: в синематеке "Москино" хранятся около 9 тыс. копий советской классики. "Москино" выступает куратором и организатором общегородского фестиваля "Ночь кино".