Экскурсии с аудиогидом запустят на колесе обозрения "Солнце Москвы"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Будущим посетителям самого высокого в Европе (140 м) колеса обозрения "Солнце Москвы" будут доступны экскурсии с аудиогидом. Строительство объекта завершится в третьем квартале 2021 года, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе проекта "Солнце Москвы".

Новое колесо обозрения возводится левее южного входа ВДНХ, рядом с павильоном № 7 "Семена" и будущим парком развлечений с канатной дорогой. Скорость вращения колеса можно регулировать, в среднем один круг займет 18 минут 40 секунд.

"Мы разрабатываем программы экскурсий с аудиогидом, доступные на нескольких языках, ориентированные как на жителей столицы, так и на туристов абсолютно разных возрастов. Программы будут подразделяться на две категории: одни предлагаются постоянно, другие разрабатываются под конкретные события, праздники и памятные даты. Например, в преддверии учебного года мы запишем экскурсии для школьников и студентов", - рассказала руководитель отдела маркетинговых коммуникаций "Солнце Москвы" Екатерина Гуськова.

Она добавила, что к Дню Победы специалисты также подготовят информацию о важных и значимых событиях Великой Отечественной войны. Она будет также доступна в аудиогидах. "Мы разрабатываем программы экскурсий таким образом, чтобы посетитель смог поближе познакомиться с историей Москвы, узнать о важных событиях, повлиявших на развитие города и на формирование культурного облика столицы. Наша задача - рассказывать не общеизвестные факты, которые можно прочитать в путеводителях или в энциклопедиях, а сделать так, чтобы посетителям было действительно интересно", - рассказала Гуськова.

По ее словам, для того, чтобы приобрести экскурсию, не нужно будет стоять в отдельной очереди, ее можно выбрать как дополнительный сервис при покупке билета в кассах аттракциона, билетоматах и на официальном сайте. Планируется, что экскурсии озвучат знаменитости, актеры театра, кино, известные спортсмены

"Для воспроизведения экскурсии не нужны дополнительные технические средства и гарнитура - после перехода по QR-коду аудиоконтент будет доступен на вашем телефоне. Вам останется только надеть наушники и погрузиться в аудиопутешествие на высоте птичьего полета", - сказала Гуськова.

Об объекте

От своего предшественника - колеса обозрения имени "850-летия Москвы", демонтированного в 2016 году, "Солнце Москвы" отличается иным уровнем комфорта и безопасности. Вместо открытых сидений здесь будут 30 закрытых кабинок, каждая из которых сможет вместить 15 человек, кабинки оборудуют системами кондиционирования, отопления, видеонаблюдения и тревожной кнопкой для связи с оператором.

"К настоящему времени уже установлены три яруса опорных конструкций, общим весом более 700 тонн и главная ось колеса обозрения. В середине апреля приступим к монтажу спиц и внутреннего обода колеса обозрения, затем начнем сборку внешнего обода, к которому будут крепиться кабинки аттракциона. После этого начнутся работы по прокладке коммуникаций и подвесу кабинок", - рассказали в пресс-службе.

Окончание строительства колеса обозрения и многофункционального комплекса запланировано на третий квартал 2021 года.