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Пробки в Москве достигли девяти баллов

Движение затруднено почти по всем центральным улицам, Садовому кольцу, большинству бульваров

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в среду достигла 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 18:40, движение затруднено почти по всем центральным улицам, Садовому кольцу, большинству бульваров, а также местами на Третьем транспортном кольце. Скорость автомобильного потока снижена на большинстве набережных, а также по всему периметру МКАД. На вылетных магистралях также наблюдаются заторы, преимущественно по направлению в Московскую область.

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