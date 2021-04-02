В Москве 2 апреля ожидаются мокрый снег и до семи градусов тепла

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с дождем и мокрым снегом ожидаются в пятницу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве и Подмосковье температура поднимется до семи градусов тепла. В ночь на субботу в столице похолодает до двух градусов мороза, по области - до четырех градусов мороза.

Скорость северного ветра не превысит 19 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за дождя и мокрого снега будет действовать в Москве и Подмосковье до 18:00 мск пятницы.

Атмосферное давление составит в регионе 740 мм ртутного столба.