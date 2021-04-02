Специалисты центра телемедицины провели более 1 млн консультаций за год работы в Москве

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Год назад, 3 апреля 2020 года, на фоне увеличения количества заболевших коронавирусной инфекцией в Москве, начал работать центр телемедицины, за это время специалисты провели более 1 млн консультаций. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Год назад в Москве начал работу телемедицинский центр. Он был создан в рекордно короткие сроки и благодаря интеграции телемедицинских технологий с единой цифровой платформой здравоохранения стал одним из важнейших элементов борьбы с коронавирусной инфекцией. Его главной задачей стал врачебный контроль за состоянием пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому. Затем мы начали применять телемедицинские технологии и для мониторинга состояния здоровья участников исследования вакцины от COVID-19", - сказала Ракова. Она добавила, что за год специалисты центра провели более 1 млн консультаций.

В дальнейшем власти продолжат развивать центр телемедицины и планируют задействовать его не только для лечения пациентов с коронавирусом.

Формат работы центра предполагает, что с помощью телефонной и видеосвязи специалисты в режиме 24/7 могут связаться с пациентами, оценить их самочувствие, дать необходимую консультацию и проконтролировать ход лечения. При этом в случае необходимости в схему терапии могут вноситься изменения, а при ухудшении самочувствия пациента могут доставить в профильный стационар. Время общения со специалистом для пациента не ограничено и зависит только от состояния больного. Все данные, полученные в ходе онлайн-общения, заносятся врачом в электронную медицинскую карту, они при необходимости доступны врачам в поликлинике и бригадам скорой медицинской помощи. Также с заключениями по итогам онлайн-консультаций могут ознакомиться пациенты в электронной медицинской карте на портале mos.ru или в мобильном приложении "Емиас. инфо".

"Работа центра вызвала большой интерес у представителей целого ряда зарубежных стран, делегации которых изучали комплексный подход Москвы к организации медицинской помощи и мер социальной поддержки населения в период пандемии", - добавила Ракова.

Цифровые сервисы в Москве в сфере здравоохранения реализуются и развиваются совместно комплексом социального развития и департаментами здравоохранения и информационных технологий. Уточняется, что благодаря единой цифровой платформе удалось обеспечить преемственность и непрерывность всех этапов лечения пациентов, что в том числе позволило столице справиться с вызовами пандемии.