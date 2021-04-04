В Москве планируют запустить второй этап реконструкции поликлиник

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Второй этап реконструкции городских поликлиник могут запустить в Москве. Об этом сообщил в воскресенье в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Из 130 поликлиник, наверное, в этом году закончим реконструкцию в основном где-то в половине поликлиник. В начале было очень много сомнений, справимся мы с таким объемом или нет в такие сроки. А сейчас видим, что можно ускорять даже. Сейчас начали подумывать о втором этапе, когда эти самые ветхие, замшелые поликлиники будут реконструированы, и можно будет вовлекать в эту историю, в реконструкцию другие поликлинические объекты", - сказал Собянин.

Ранее Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал №4 городской поликлиники (ГП) №22 в районе Котловка, а также в режиме видеоконференции детскую поликлинику в Кузьминках.

Программа реконструкции городских поликлиник была запущена в Москве в 2020 году.