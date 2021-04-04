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Реставрацию кинотеатра "Форум" планируется завершить в 2024 году

Работы связаны с конструктивом здания, с перекрытиями и архитектурным декором

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Реставрация одного из первых электротеатров Москвы - "Форума", расположенного на Садовом кольце, планируется завершить в 2024 году, сообщил в воскресенье руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов в эфире телеканала "Москва-24".

"Планируется, что в 2024 году реставрационные работы будут полностью завершены. Это будет много работ, связанных с конструктивом здания, с перекрытиями, но и сохранившиеся своды, а также архитектурный декор будет отреставрирован и восстановлен", - сказал он.

Ранее пресс-служба Мосгорнаследия сообщала, что реставрацию кинотеатра, который является объектом культурного наследия регионального значения, закончат к середине 2020 года.

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