Стоимость парковки изменили на 193 улицах Москвы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Новые участки платной парковки начали действовать в понедельник на 82 улицах Москвы, где организовали места для резидентов. Также с 5 апреля изменились тарифы на автостоянку на 193 столичных улицах, сообщается на официальном сайте столичного транспорта.

"Стоимость парковки - это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет. Если платная парковка занята все время более чем на 90% - значит стоимость надо изменить, а если она пустует - цену можно снизить. Это важно для того, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места и улицы загружались равномерно", - объясняют повышение цен в департаменте.

Так, на некоторых улицах, таких как 2-й и 4-й Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, стоимость снизится. На некоторых - начнет действовать дифференцированный тариф. На тех улицах, где загрузка достигает 96%, будет действовать повышенный тариф 380 рублей в час в дневное время, 200 рублей в час - в ночное.

Также в ведомстве заверили, что изменение тарифов затронет лишь 10% платных парковочных мест в столице, которые загружены на 96% и более, но эффект ощутит весь город.

"Если парковки заполняются равномерно, на каждой из них будет 15-20% свободных мест. Это предотвратит блуждающий трафик (когда машины долго ездят в поисках парковочного места), который и создает дополнительные пробки. Дорога станет свободнее, а общественный транспорт и экстренные службы поедут быстрее - особенно там, где нет выделенных полос, а для местных жителей будет больше свободных мест", - подчеркнули в департаменте транспорта.

"Домашние" места

Парковочные места для резидентов появились на тех участках, где расположены объекты притяжения автомобилистов из области и других районов Москвы - торговые и офисные центры, парки, магазины и другие точки притяжения, и местным жителям не остается места для парковки рядом с домом.

"Поэтому необходимо принять меры, чтобы приоритет в парковке был именно у тех, кто там живет. Благодаря местам только для резидентов и платной парковке местные жители смогут парковаться рядом с домом - нужно только получить резидентное разрешение", - поясняют в департаменте решение об увеличении количества участков платной парковки.

Сейчас в Москве больше 300 парковочных мест только для жителей, до конца года планируется увеличить их число до 1 тыс. Список новых участков улиц обсуждался с советами муниципальных депутатов.

"Как оформить разрешение? Онлайн на сайте mos.ru или лично в любом МФЦ. Бесплатное разрешение действует на парковку с 20:00 до 08:00, но за 3 тыс. рублей в год его можно сделать круглосуточным. Его стоимость не меняли с 2012 года - она одна из самых низких в мире. Как сделать места только для местных жителей? Для этого нужно отправить адрес, где нужны такие места, на почту resident@transport.mos.ru", - заключается на сайте.