В Москве изменилась стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Новые тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения (ПДД), начали действовать в Москве с 5 апреля. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк.

"С 5 апреля проиндексирована стоимость перемещения и хранения автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Хочется отметить, что эвакуация коснется только нарушителей, а не обычных водителей. Новые тарифы вводятся с учетом инфляции и перерасчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты, которые город несет за перемещение транспортных средств - это и стоимость топлива, и заработная плата водителям и техникам, а также средства, связанные с ремонтом и обслуживанием эвакуаторов и их хранением. Стоимость перемещения по-прежнему будет ниже фактической суммы, которая тратится на перемещение и хранение автомобилей", - сказал Гривняк.

Он отметил, что правительство Москвы предоставляет льготные тарифы на перемещение автомобилей. Так, порядка 85% автомобилистов оплачивают перемещение и хранение до получения своего автомобиля, для них действует дополнительная скидка на данную услугу в 25%. "Таким образом, для владельцев автомобилей категории B мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил, а это самое распространенное количество транспортных средств, которое перемещается в городе, стоимость перемещения на специализированную стоянку со скидкой составит 4 837,5 руб. вместо 9 130 руб. фактических затрат на перемещение, которые несет город", - заключил Гривняк.

Как уточнили в пресс-службе АМПП, перемещение автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 л. с. до 250 л. с. в 2021 году обходится городу в 9 130 рублей. Но для водителей, которые оплатят его в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки, цена составит 6 450 рублей. А если оплатить еще до получения машины (так делают 85% водителей), то будет действовать дополнительная скидка 25% - эвакуация обойдется в 4 837 рублей.