В центре Москвы в парк-отеле "Даниловский" открылась площадка для регистрации брака

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Новая площадка для регистрации брака открылась в Москве, она расположена в центре столицы в гостинице "Даниловская". Первые торжественные церемонии бракосочетания пройдут 14 мая для десяти пар, сообщила ТАСС во вторник и. о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

"Теперь парк-отель вошел в список необычных локаций в рамках проекта мэра Москвы по регистрации брака в популярных местах столицы. Для заключения брака на площадке молодоженам необходимо только оплатить стандартную госпошлину без каких-либо дополнительных затрат. Комплекс "Даниловский" и ранее пользовался популярностью у молодоженов. На новой площадке зарегистрировать брак можно будет практически каждую пятницу и субботу", - сказала Уханева.

Как уточнили в пресс-службе ЗАГС, церемонии бракосочетания в хорошую погоду будут проходить в специально оформленной зоне живописного парка у Даниловского монастыря. С расписанием доступных дат можно ознакомиться на портале mos.ru.

"Торжественные церемонии бракосочетания будут проходить в парадном зале отеля. К гостинице прилегает живописный парк, где молодожены могут совершить приятную свадебную прогулку с фотосессией. На территории разбиты цветники и клумбы, высажены плакучие карликовые яблони, декоративные груши, экзотические цветы, стоят лавочки. Торжественные церемонии бракосочетания в хорошую погоду и по желанию молодоженов могут проходить в глубине парка, под сенью навеса из вьющихся цветов в летнем шатре. Место уникально еще и тем, что сразу после бракосочетания молодожены смогут обвенчаться в Храме Воскресения Словущего в Даниловской слободе", - отметили в управлении ЗАГС.

Там добавили, что гостиничный комплекс "Даниловский" ранее входил в список платных площадок, доступных для молодоженов. Для заключения брака на таких площадках паре необходимо было подать заявление, оплатить госпошлину и стоимость услуг по договору с площадкой.

"Ранее в гостинице "Даниловская" ежегодно проходило более 100 торжественных церемоний бракосочетания. Теперь для заключения брака на данной площадке необходимо лишь оплатить госпошлину и выбрать удобную дату с мая по декабрь. Подать заявление о заключении брака на этой площадке можно лично в Чертановском отделе ЗАГС или онлайн через портал госуслуг или mos.ru. Госпошлина остается прежней - 350 рублей", - сказали в пресс-службе.