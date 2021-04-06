Услуга "Цифровой репетитор" стала доступна во всех школах Москвы для учеников 6-11 классов

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Ученики 6-11 классов всех школ Москвы теперь могут посетить дополнительные онлайн-занятия по разным предметам на платформе "Московской электронной школы". Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"После длительного периода дистанционного обучения нам было важно убедиться в том, что школьники в полной мере освоили учебную программу, и помочь тем, у кого могли возникнуть некоторые трудности. В феврале мы запустили процесс тестирования сервиса "Цифровой репетитор" на платформе "Московской электронной школы", и в пилоте проекта приняли участие ученики 6-8 классов из семей в трудной жизненной ситуации из 80 школ. Занятия проводились на бесплатной основе, а теперь мы расширяем проект на все школы Москвы. Более того, у учеников 9-11 классов появилась возможность дополнительных занятий на платной основе", - сказала Ракова.

Школьники 6-8 классов из малообеспеченных семей могут подтянуть знания по русскому и английскому языкам, математике (алгебре и геометрии), физике и химии, выбрав не более двух предметов. Онлайн-занятия проводятся два раза в неделю в мини-группах от трех до пяти человек с использованием сервиса ВКС МЭШ. Они отражаются в расписании ученика в "Электронном дневнике".

Освоить сложные темы и подготовиться к экзаменам ученики 9-11 классов смогут с помощью нового сервиса на платной основе. Им доступны занятия по русскому и английскому языкам, алгебре, геометрии и обществознанию без ограничений по выбору количества предметов. При проведении занятий предусмотрена возможность выбора уровня сложности в соответствии с запросом школьника: занятия по отдельным темам общеобразовательной программы, подготовка к ЕГЭ или ОГЭ. Отправить заявку на занятия с "цифровым репетитором" несложно. Для этого необходимо зайти в личный кабинет веб-версии "Электронного дневника", в раздел "Учеба", вкладку "Цифровой репетитор". В будущем услуга будет доступна и в мобильном приложении "Дневник МЭШ".

"В период рассмотрения заявки ее статус можно отслеживать в "Электронном дневнике" в разделе "Мои заявления". Не позднее чем через неделю придет подтверждение. Ссылки на онлайн-уроки с "цифровым репетитором" будут отображаться в "Электронном дневнике" в разделе "Расписание" в виде пиктограммы "ЦР", - добавила Ракова.