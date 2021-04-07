{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве расширили перечень лиц, которые не могут войти в состав Общественной палаты

Такая норма приведет московское законодательство в соответствие с федеральным

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы поддержали внесение изменений в закон об Общественной палате (ОП) Москвы, дополняющие перечень лиц, которые не могут быть членами столичной ОП. Данная норма приводит московское законодательство в соответствии с федеральным, соответствующее решение принято столичными парламентариями в среду в ходе пленарного заседания.

"Запрет действует как для депутатов, работающих на постоянной основе, так и для тех, кто исполняет свои депутатские полномочия без отрыва от основной профессиональной деятельности. Также теперь в городском законе уточняются полномочия Общественной палаты города Москвы по проведению общественных обсуждений и публичных слушаний по общественно важным вопросам и проблемам", - прокомментировал ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Теги
РоссияШапошников, Алексей Валерьевич
Центр цифрового искусства Artplay Media в Москве проведет акцию Pet-friendly Day
В рамках акции посетители смогут прийти на выставки со своими домашними питомцами
Читать полностью