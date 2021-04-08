Служба занятости в Москве создала проект по обучению и трудоустройству в крупном банке

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Московская служба занятости разработала проект по обучению с дальнейшим трудоустройством в одном из крупнейших российских банков. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Московская служба занятости совместно с Россельхозбанком запускает проект с трудоустройством после прохождения обучения. Кастомизированное обучение под запрос работодателя по согласованным с ним программам позволит обеспечить соискателю возможность гарантированного трудоустройства, получить актуальные знания и навыки, конкретизировать свои карьерные ожидания. А у работодателя появляется возможность принять на работу готовых специалистов, обученных в соответствии с их требованиями, и тем самым снизить издержки на подбор, обучение и адаптацию персонала. Когда работодатели участвуют в подготовке специалистов с этапа разработки курса, у них появляется возможность вшить в него все требования к кандидату", - сказала Ракова.

Она отметила, что один из крупнейших российских банков - Россельхозбанк принял участие в разработке программы обучения для будущих сотрудников. Компания готова принять к себе кандидатов, прошедших обучение в центре "Профессионал" по курсу "Менеджер по продажам банковских продуктов и услуг". Принять участие в этой программе могут люди с высшим экономическим образованием, ранее работавшие в банковской или финансовой сфере.

Программа обучения рассчитана на 2,5 недели, и отбор на нее начнется уже в середине апреля. Будущие специалисты получат все основные знания, необходимые при трудоустройстве: законодательство в банковской сфере, виды операций и банковских документов, технологии продаж и правила взаимодействия с клиентами. Программа полностью соответствует профилю вакансии и построена на живых кейсах из практики банка.

"Задача столичной службы занятости - помочь найти работу тем, кому это сложно сделать самостоятельно. Работая вместе, учебный центр "Профессионал" и центры "Моя работа", "Моя карьера" помогают человеку встроиться в существующий рынок труда, дают ему все необходимые инструменты и знания для успешного трудоустройства. Служба занятости активно сотрудничает с крупными работодателями, что помогает оценить реальный спрос на рынке труда и разрабатывать программы обучения по востребованным у работодателей специальностям. Эта технология позволяет кандидатам освоить актуальную профессию и с легкостью найти работу", - пояснила Ракова.