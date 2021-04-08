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Движение в Большом Николоворобинском переулке в Москве восстановили после обрушения лесов

Ранее в центре столицы частично обрушились строительные леса при строительстве объекта

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Движение в центре Москвы восстановлено после обрушения строительных лесов в Большом Николоворобинском переулке. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы частично обрушились строительные леса при строительстве объекта. Было перекрыто движение по Серебряническому переулку от Серебрянической набережной в направлении Тессинского переулка, по Большому Николоворобинскому переулку от Малого Николоворобинского переулка в направлении Тессинского переулка. По факту обрушения Таганская межрайонная прокуратура начала проверку.

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