Московская канатная дорога будет закрыта для пассажиров 12-20 апреля

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Московская канатная дорога будет закрыта для перевозки пассажиров 12-20 апреля в связи с плановым полугодовым техосмотром. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе спорткомплекса "Воробьевы горы".

"С 12 по 20 апреля Московская канатная дорога будет закрыта для перевозки пассажиров. Закрытие воздушной дороги на Воробьевых горах в Москве связано с проведением планового полугодового технического осмотра", - сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что регулярное техническое обслуживание обеспечивает поддержание работоспособности канатной дороги в процессе эксплуатации.

"С 21 апреля канатная дорога будет работать в штатном режиме", - заключили в пресс-службе.