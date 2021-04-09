Вакансии сервисной индустрии стали самыми востребованными в Москве в 2021 году

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Вакансии сервисной индустрии стали самыми популярными на рынке труда в Москве в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Самыми популярными вакансиями на рынке труда в 2021 году стали специалисты сервисной индустрии - сейчас на позиции в этом сегменте работодатели разместили более 58 тыс. вакансий. Сотрудники требуются отелям, ресторанам, кейтерингу и в бьюти-сегмент. На втором месте по популярности в найме находится строительная индустрия и сфера ЖКХ, где доступно свыше 49 тыс. вакансий", - рассказал собеседник агентства.

По словам руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака, в начале апреля 2021 года в совместном банке службы занятости и сервисов HeadHunter и SuperJob соискателям предлагается свыше 340 тыс. вакансий.

"Для сравнения, в начале апреля прошлого года количество вакансий составляло свыше 120 тыс., а в декабре 2020-го - 253 тыс. Набор сотрудников вырос, а уровень конкуренции среди соискателей изменился. Вырос спрос и на самозанятость", - рассказал Стружак.

По данным пресс-службы, за последний год бизнес перенастроился на автоматизацию процессов и цифровизацию сервисов. В связи с этим стали еще более востребованы специалисты IT-направления, спрос на них превышает предложение почти в 22 раза. В базе службы занятости для соискателей сейчас доступно более 47 тыс. таких позиций. К самым популярным вакансиям этой сферы относятся менеджеры по работе с интернет-трафиком, специалисты по информационным технологиям, программисты, инженеры по внедрению новых технологий.

"Высоко ценятся и профессионалы узкой направленности, которые в том числе обладают цифровыми навыками. Такой запрос особенно актуален на тех позициях, которые предполагают работу, связанную с диджитал-индустрией; к ним относятся маркетологи, дизайнеры, SMM-менеджеры и так далее. Профессионалам в этой сфере важны навыки работы с сайтами, способность насыщать их информацией и обеспечивать минимальную техническую поддержку. К знанию привычных программ и для офисных менеджеров теперь добавилась необходимость владеть различными сервисами для хранения и передачи информации, а также для ведения удаленной коммуникации с коллегами и клиентами", - рассказал собеседник агентства. В пресс-службе добавили, что сложнее всего сейчас найти работу офисным менеджерам с высокими зарплатными ожиданиями и с низким уровнем цифровых знаний.